RTV Basel – St. Otmar 29:32
Goalie Björkman hext St. Otmar zum Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV Basel – St. Otmar St. Gallen (29:32).
Publiziert: 20:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 7. Februar
