QHL: Die Highlights der Partie Wacker Thun – HSC Suhr Aarau 30:25
Wacker Thun – HSC Suhr Aarau 30:25
Wacker Thun siegt dank starker Schlussphase deutlich
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – HSC Suhr Aarau (30:25).
Publiziert: 20.12.2025 um 23:25 Uhr
Handball-Highlights der QHL vom 20. Dezember
2:29
Wacker Thun – Suhr Aarau 30:25
Wacker Thun siegt dank starker Schlussphase deutlich
2:28
Basel – Kriens-Luzern 31:40
Krienser dominieren Basler nach Belieben
2:27
Pfadi – Kadetten 27:29
Leader lässt auch im Topspiel nichts anbrennen
