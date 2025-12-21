DE
St. Gallen – GC Amicitia 30:25
Zürcher haben gegen St. Gallen erneut das Nachsehen

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – GC Amicitia Zürich (30:25).
Publiziert: 21:18 Uhr
Handball-Highlights der QHL vom 20. und 21 Dezember
