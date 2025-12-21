DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Handball
QHL: Die Highlights der Partie St. Gallen – GC Amicitia 30:25
St. Gallen – GC Amicitia 30:25
Zürcher haben gegen St. Gallen erneut das Nachsehen
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – GC Amicitia Zürich (30:25).
Publiziert: 21:18 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 20. und 21 Dezember
2:29
Wacker Thun – Suhr Aarau 30:25
Wacker Thun siegt dank starker Schlussphase deutlich
2:28
Basel – Kriens-Luzern 31:40
Krienser dominieren Basler nach Belieben
2:27
Pfadi – Kadetten 27:29
Leader lässt auch im Topspiel nichts anbrennen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen