Handball-Nati lässt Kroatien nach Pause davonziehen

Beim vierten Aufeinandertreffen mit den Kroaten in den letzten fünf Monaten unterliegt die Schweiz 26:34.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Beim Wiedersehen mit den Kroaten setzt es für die Schweizer Handball-Nationalmannschaft der Männer eine 26:34-Testspielniederlage ab. Dabei muss die Nati in Zadar in der zweiten Halbzeit den EM-Dritten von 2026 davonziehen lassen, nachdem zur Pause das Resultat (14:15-Rückstand) noch offen gewesen ist. Am kommenden Samstag stehen sich die beiden Nationen erneut in einem Freundschaftsspiel gegenüber.

Das Team von Cheftrainer Andy Schmid befindet sich derzeit im Rahmen des März-Lehrgangs in Kroatien. Gegen die Südosteuropäer bestritt die Nati auch schon im Herbst des vergangenen Jahres zwei Testpartien (26:29-Niederlage und 30:28-Sieg). Danach kam es bei der EM in Malmö zum Ernstkampf. Diesen verlor die Schweiz mit 24:28.