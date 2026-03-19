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Testspiel gegen EM-Dritten
Handball-Nati lässt Kroatien nach Pause davonziehen

Beim vierten Aufeinandertreffen mit den Kroaten in den letzten fünf Monaten unterliegt die Schweiz 26:34.
Publiziert: 19:50 Uhr
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Andy Schmids Team muss sich im ersten von zwei Testspielen in Kroatien dem EM-Dritten von 2026 klar geschlagen geben. (Archiv)
Foto: Benjamin Faes/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Beim Wiedersehen mit den Kroaten setzt es für die Schweizer Handball-Nationalmannschaft der Männer eine 26:34-Testspielniederlage ab. Dabei muss die Nati in Zadar in der zweiten Halbzeit den EM-Dritten von 2026 davonziehen lassen, nachdem zur Pause das Resultat (14:15-Rückstand) noch offen gewesen ist. Am kommenden Samstag stehen sich die beiden Nationen erneut in einem Freundschaftsspiel gegenüber. 

Das Team von Cheftrainer Andy Schmid befindet sich derzeit im Rahmen des März-Lehrgangs in Kroatien. Gegen die Südosteuropäer bestritt die Nati auch schon im Herbst des vergangenen Jahres zwei Testpartien (26:29-Niederlage und 30:28-Sieg). Danach kam es bei der EM in Malmö zum Ernstkampf. Diesen verlor die Schweiz mit 24:28.

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