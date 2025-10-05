DE
QHL: Highlights der Partie Suhr Aarau – Wacker Thun (31:31)
Suhr Aarau – Wacker Thun 31:31
Suhr-Goalie trifft aus eigenem Kreis
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr Aarau vs Wacker Thun (31:31).
Publiziert: vor 29 Minuten
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 04.-05.10.25
2:30
Präsentiert von
St. Otmar – Bern 34:28
Ostschweizer ziehen in Schlussminuten davon
2:26
Präsentiert von
Herzogenbuchsee – Aarau 25:21
HVH entscheidet Kopf-an-Kopf-Rennen für sich
2:27
Präsentiert von
GC Amicitia – Luzern 29:32
Flieger-Tor reicht GC nicht zum Sieg
2:30
Präsentiert von
Zug – Eagles 31:26
Zug setzt sich gegen die Eagles durch
2:35
Präsentiert von
Basel – Pfadi Winterthur 23:32
Winterthur setzt Siegesserie fort – Basler sündigen beim Siebenmeter
