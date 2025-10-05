DE
Suhr Aarau – Wacker Thun 31:31
Suhr-Goalie trifft aus eigenem Kreis

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr Aarau vs Wacker Thun (31:31).
Publiziert: vor 29 Minuten
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 04.-05.10.25
