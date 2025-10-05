DE
GC Amicitia – Luzern 29:32
Flieger-Tor reicht GC nicht zum Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – HC Kriens-Luzern (29:32).
Publiziert: 10:54 Uhr
