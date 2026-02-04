DE
FR
Abonnieren

Suhr-Aarau – RTV Basel 31:22
Aargauer beenden Niederlagenserie im neuen Jahr

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr-Aarau – RTV 1879 Basel (31:22).
Publiziert: 04.02.2026 um vor 33 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 4. Januar
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen