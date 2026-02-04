DE
QHL: Die Highlights der Partie Suhr-Aarau – RTV Basel 31:22
Suhr-Aarau – RTV Basel 31:22
Aargauer beenden Niederlagenserie im neuen Jahr
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr-Aarau – RTV 1879 Basel (31:22).
Publiziert: 04.02.2026 um vor 33 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 4. Januar
2:25
Kadetten – Stäfa 44:31
Tabellenführer schiesst Stäfa weiter ins Elend
2:23
2:23
GC – Wacker Thun 27:30
GC weiterhin chancenlos gegen Berner Oberländer
2:30
BSV Bern – Pfadi 30:31
Kusnander hext sein Team aus Mini-Tief
