DE
FR
Abonnieren

GC Amicitia – Wacker Thun 27:30
GC weiterhin chancenlos gegen Berner Oberländer

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – Wacker Thun (27:30).
Publiziert: 04.02.2026 um vor 32 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 4. Januar
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen