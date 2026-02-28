DE
QHL: Die Highlights der Partie Handball Stäfa – Wacker Thun 36:39
Stäfa – Thun 36:39
Schlusslicht scheitert an eigenem Unvermögen
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – Wacker Thun (36:39).
Publiziert: vor 44 Minuten
Handball-Highlights der QHL im Februar
2:27
0:00
Bern – Suhr-Aarau 38:25
Auch in Bern gibts für Aargauer nichts zu holen
2:27
Kadetten – St. Otmar 33:30
Tabellenführer dreht Pausenrückstand gegen St. Gallen
2:18
Kriens-Luzern – Basel 40:35
Basel kann Kriens zum neunten Mal in Folge nicht bezwingen
2:31
Pfadi – GC Amicitia 30:26
GC unterliegt Pfadi Winterthur im Derby
2:28
