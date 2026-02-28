DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
QHL: Die Highlights der Partie Kriens-Luzern – Basel 40:35
Kriens-Luzern – Basel 40:35
Basel kann Kriens zum neunten Mal in Folge nicht bezwingen
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – RTV 1879 Basel (40:35).
Publiziert: vor 47 Minuten
Handball-Highlights der QHL im Februar
2:31
Pfadi – GC Amicitia 30:26
GC unterliegt Pfadi Winterthur im Derby
2:28
Deutlicher Sieg
Bern deklassiert Stäfa schon früh
2:27
Drama im Spitzenspiel
Last-Minute-Ausgleich von St. Otmar wird aberkannt
2:30
Schaffhausen – Amicitia 33:30
Kadetten lassen Zürcher nach Startfurioso nochmals rankommen
2:23
Kriens – Winterthur 36:29
Heimteam enteilt Pfadi nach der Pause
