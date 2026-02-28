DE
Kriens-Luzern – Basel 40:35
Basel kann Kriens zum neunten Mal in Folge nicht bezwingen

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – RTV 1879 Basel (40:35).
Publiziert: vor 47 Minuten
Handball-Highlights der QHL im Februar
