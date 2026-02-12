DE
FR
Abonnieren

Stäfa – Suhr-Aarau 27:36
Aargauer sammeln wichtige Punkte im Kellerduell

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – HSC Suhr-Aarau (27:36).
Publiziert: vor 6 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 11. Februar
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen