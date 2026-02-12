DE
QHL: Die Highlights der Partie Kriens-Luzern – Kadetten 26:27
Kriens-Luzern – Kadetten 26:27
Goalie Car wird mit Last-Minute-Parade zum Helden
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen (26:27).
Publiziert: vor 6 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 11. Februar
2:31
Stäfa – Suhr-Aarau 27:36
Aargauer sammeln wichtige Punkte im Kellerduell
2:22
BSV Bern – RTV Basel 29:32
Hirts rote Karte wird von Basel eiskalt ausgenutzt
2:30
Kriens-Luzern – Kadetten 26:27
Goalie Car wird mit Last-Minute-Parade zum Helden
