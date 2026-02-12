DE
Kriens-Luzern – Kadetten 26:27
Goalie Car wird mit Last-Minute-Parade zum Helden

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen (26:27).
Publiziert: vor 6 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 11. Februar
