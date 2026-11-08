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Highlights im Video
Brühl bliebt auch im neunten Spiel ungeschlagen

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl – Herzogenbuchsee (41:30).
Publiziert: vor 5 Minuten
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