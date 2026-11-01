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Herzogenbuchsee – Winti 26:32
Bernerinnen verlieren Anschluss an die Spitze

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Herzogenbuchsee – Yellow Winterthur (26:32).
Publiziert: vor 4 Minuten
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