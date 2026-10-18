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LK Zug – Winterthur 37:32
Zugerinnen finden zu Hause zum Siegen zurück

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LK Zug – Yellow Winterthur (37:32).
Publiziert: vor 3 Minuten
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