Die Spono Eagles Nottwil gewinnen den Cupfinal der Frauen in Gümligen nach zuletzt drei Cupfinal-Niederlagen. Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Eagles aus Nottwil starteten als Favoritinnen in den Final. Spono führt bei den Frauen in der Meisterschaft die Qualifikation an, derweil Zug noch keinen Playoff-Platz belegt. Im Cupfinal spielten die Zugerinnen indessen auf Augenhöhe mit. Sie führten in der ersten Halbzeit zweimal mit drei Goals Vorsprung (5:2 und 7:4).

In der 22. Minute übernahmen die Spono Eagles erstmals die Führung (8:7). Danach glich Zug noch elfmal aus, ging aber nie mehr in Führung. Das Siegtor zum 24:23 gelang Sev Albrecht 76 Sekunden vor Schluss. Albrecht skorte ebenso wie Leah Stutz (Zug) die meisten Tore, nämlich acht.

Zug verlor den Cupfinal zum zweiten Mal hintereinander. Spono Nottwil verlor von 2021 bis 2023 ebenfalls drei Cupfinals. Die Nottwilerinnen holten die Cup-Trophäe zum fünften Mal an den Sempachersee.