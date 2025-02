Bange Minuten in der Handball-Königsklasse. Während der Partie zwischen Veszprem und Sporting Lissabon bricht plötzlich der Schiedsrichter zusammen.

Schock in der Handball-Champions-League

Schiri Jesper Madsen bei einem Spiel im Dezember 2024. Foto: IMAGO

Marco Mäder Redaktor / Tagesleiter Sport

One Veszprem HC gewinnt am Donnerstagabend in der Handball-Champions-League mit 33:32 gegen Sporting Lissabon. Doch der Sieg der Ungarn wird von einem Vorfall überschattet.

Kurz vor der Pause bricht Schiedsrichter Jesper Madsen plötzlich zusammen. Die Spieler auf dem Platz reagieren sofort und signalisieren, dass der dänische Top-Schiedsrichter dringend Hilfe benötigt. Diese trifft umgehend ein. Madsen wird minutenlang auf dem Spielfeld behandelt, bevor er auf einer Trage vom Platz gebracht wird.

Laut Rasmus Boysen, einem ehemaligen Handballspieler, der inzwischen als Journalist tätig ist, war der Däne offenbar kurzzeitig ohnmächtig. Boysen teilte diese Information auf Twitter.

Wie es Madsen aktuell geht, ist nicht bekannt. Das Spiel konnte nach dem Vorfall fortgesetzt werden – sein Kollege Mads Hansen übernahm die Leitung der Partie.