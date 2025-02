Chantal Wick erklärt ihre Nati-Karriere für beendet. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Handballerin Chantal Wick beendet ihre Karriere im Nationalteam. Die 30-jährige Zürcherin absolvierte 63 Länderspiele (45 Tore), das letzte im Dezember bei der EM in Wien gegen Norwegen. Bei ihrem Verein GC Amicitia macht Wick weiter.

«Ich blicke auf wunderschöne acht Jahre im Nationalteam zurück und bin dankbar und stolz, dass ich die Schweiz auf der internationalen Bühne vertreten durfte. Der Zeitpunkt des Rücktritts fühlt sich für mich nach der fantastischen Europameisterschaft vor Heimpublikum richtig an – einen schöneren Abschluss könnte ich mir nicht wünschen», so Wick in einer Medienmitteilung des Schweizer Handball-Verbandes. «Unsere jungen Wilden haben eine vielversprechende Zukunft vor sich und ich freue mich, die Nati künftig als eine ihrer grössten Fans zu verfolgen.»

Goalie Meyer verlässt Kadetten Die Kadetten Schaffhausen verlieren einen ihrer beiden Torhüter. Wie der Handballverein mitteilt, kehrt der Franzose Julien Meyer im Sommer in seine Heimat nach Chartres zurück. Der 28-Jährige spielt aktuell seine zweite Saison in der Schweiz und trug zusammen mit dem anderen Goalie Kristian Pilipovic massgeblich zum Gewinn des Triples bei. (SDA)