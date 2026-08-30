Andy Schmid mit Kriens weiterhin makellos

Andy Schmids Karriere als Klub-Trainer geht gut los: Gegen Otmar feiert der Chef an der Seitenlinie des HC Kriens-Luzern einen 34:26-Sieg – zweiter Erfolg für den Meister im zweiten Saisonspiel. Die Zentralschweizer überzeugen offensiv mit ihrer Geschlossenheit: Gleich fünf Spieler kommen auf fünf oder mehr Tore.
Im zweiten Sonntagsspiel kommt Pfadi Winterthur zu den ersten Zählern der Saison. Auch dank sieben Treffern von Super-Talent Tiago Cuencas (18) gewinnt Pfadi gegen Suhr Aarau mit 33:24.
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