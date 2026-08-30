DE
FR
Abonnieren

Sieg in St. Gallen
Andy Schmid mit Kriens weiterhin makellos

Kriens-Luzern gewinnt auch das zweite Spiel der Handball-Saison – 34:26 bei St. Otmar St. Gallen.
Publiziert: 20:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/2
Weisse Weste: Andy Schmid und Kriens-Luzern. (Archivbild)
Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Andy Schmids Karriere als Klub-Trainer geht gut los: Gegen Otmar feiert der Chef an der Seitenlinie des HC Kriens-Luzern einen 34:26-Sieg – zweiter Erfolg für den Meister im zweiten Saisonspiel. Die Zentralschweizer überzeugen offensiv mit ihrer Geschlossenheit: Gleich fünf Spieler kommen auf fünf oder mehr Tore.

Im zweiten Sonntagsspiel kommt Pfadi Winterthur zu den ersten Zählern der Saison. Auch dank sieben Treffern von Super-Talent Tiago Cuencas (18) gewinnt Pfadi gegen Suhr Aarau mit 33:24. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen