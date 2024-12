Zum Start in die Hauptrunde in Wien an der Handball-EM gibt es für die Schweiz gegen Deutschland eine klare 27:36-Niederlage. Für die 17-jährige Era Baumann muss sich die EM-Woche in der österreichischen Hauptstadt dennoch wie ein Traum anfühlen.

Auf einen Blick Die junge Era Baumann (17) lebt aktuell ihren EM-Traum

Für die Siebenmeter wird sie extra eingewechselt

Auch in der Hauptrunde steht Nati-Küken Era Baumann an der EM im Fokus. Bei den Siebenmeter-Würfen, wovon die Schweiz gegen Deutschland mehrere erhält, wird die Teenagerin jeweils extra eingewechselt. Und sie bleibt cool: Die ersten zwei Chancen verwertet sie. Erst die dritte von der Siebenmeter-Linie geht nicht rein – Lattenstreifer.

Viel Verantwortung für die erst 17-Jährige. Auch nach der Pause kommt sie zum Einsatz, steht zum Beispiel zum Start in die zweite Halbzeit auf dem Feld und sammelt bei der letztlich klaren Niederlage gegen die Deutschen Erfahrung.

Erfrischender Auftritt – auf und neben dem Feld

Dass die Schweiz überhaupt in Wien ist, liegt auch an Baumann. Beim alles entscheidenden Spiel in Basel am Dienstag gegen Kroatien (26:22) schlüpfte sie kurzfristig in die Rolle der kranken Alessia Riner (20) – und spielte hervorragend. Beeindruckend war im Spiel dann die Coolness der 17-Jährigen, auf dem linken Flügel und neben dem Feld.

Ihre ersten vier Abschlüsse in der ersten Halbzeit? Alle drin. Die Quote: 4/4! Darunter ein souverän verwandelter Penalty, als die Augen der fast 4000 lauten Fans in der St. Jakobshalle alle auf sie gerichtet waren. Nicht nervös? «Doch sehr, aber ich bin mega gern nervös. Das zeigt, dass es uns wichtig ist», so ihre ebenfalls coole Antwort im Pauseninterview bei SRF.

«Oh, ich muss ja jubeln»

Und sie schafft danach, was auch erfahrene Sportler längst nicht immer schaffen: Den Aussenstehenden einen greifbaren Eindruck zu vermitteln, was auf dem Feld in diesen Drucksituationen in einem vorgeht. Baumann im Blick-Interview in Basel: «Wenn man den Ball zugespielt bekommt und springt, ist einem gar nicht immer bewusst, was passiert. Und wenn man zurückrennt, wird einem klar: Oh, ich muss ja jubeln, ich habe das Tor getroffen.» Sie strahlt dabei über beide Backen.

So ist auch ihre Antwort auf die Frage erfrischend, was bei einem Out gegen die Kroatinnen passiert wäre, ob sie direkt wieder auf die Schulbank hätte gehen müssen. «Ich hoffe, ich hätte zwei Tage freibekommen», lachte sie. «Aber ja, ich hätte zurück in das Leistungszentrum OYM gehen müssen. Prüfungen wären zwar gerade nicht, ich glaube nächste Woche dann vielleicht wieder.»

Sie fügte an: «Ich wäre sicher sehr traurig gewesen, aber hätte ziemlich schnell wieder in die Schule gehen müssen und das Leben wäre weitergegangen.» Jetzt ist sie für eine Woche in Wien, die Hauptrunden-Spiele gegen Slowenien, Holland und Norwegen stehen noch an.

Bereits im Juni wurde Era Baumann zur Newcomerin des Jahres im Schweizer Handball gewählt. Und nun ist die 17-jährige Schülerin auch noch eine Figur dieser EM.