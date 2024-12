Jetzt beginnt erstmals eine EM-Hauptrunde für die Schweizer Handballerinnen. In der Stadthalle in Wien steigt am Donnerstag das Spiel gegen Deutschland (15.30 Uhr). Bei den drei Spielen in Basel haben sie Geschichte geschrieben. So ticken unsere EM-Heldinnen.

Wer am Flughafen den Clown macht – wer Norwegisch lernt

1/7 Siegesjubel in Basel: Manuela Brütsch, Tabea Schmid, Lea Schüpbach, Mia Emmenegger und Norma Goldmann (v. l.) jubeln nach der erstmaligen Hauptrundenquali an einem grossen Turnier. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Lea Schüpbach (27, Metzingen, De, Goalie)

Von der Ausstrahlung her schon fast der Yann Sommer der Handball-Nati. Im Mittelpunkt wie der Ex-Nati-Goalie bei der letzten Fussball-EM. Die Winterthurerin machte einst Eiskunstlauf, nun steht sie den 100-km/h-Schüssen im Weg, feiert ihre Paraden lautstark. «Ich war sowieso nie der grazile Typ. Das Explosive im Handball hat mich sofort gepackt», erklärte sie zuletzt der «Schweizer Illustrierten».

Mia Emmenegger (19, Kristiansand, No, Flügel)

Als Tochter der 86-fachen Nationalspielerin Caroline Emmenegger (52) wuchs sie quasi in der Handballhalle auf. Pünktlichkeit, Schoggi, Käse – in ihrer neuen Heimat Norwegen vertritt Emmenegger das Bild einer Klischee-Schweizerin. Gönnt sich nach den Trainings beim mehrfachen Champions-League-Sieger gerne ein für Skandinavien typisches Eisbad.

Emmenegger führt zwei Statistiken an Handball-EM in der Schweiz, Österreich und Ungarn. Die Statistiken nach der Vorrunde: Laufdistanz Mia Emmenegger (Sz) – 15,00 km Veronika Mala (Tsch) – 14,42 km Sara Ristovska (Maz) – 14,35 km Spielzeit Mia Emmenegger (Sz) – 3h Pernile Brandenborg (Fär) – 2h 58min Lorena Ostase (Rum) – 2h 46min Schnellste Sprints Erika Rajnohova (Slk) – 30,24 km/h Mia Emmenegger (Sz) – 29,05 km/h Turd Arge Samuelsen (Fär) – 28,55 km/h Schussgeschwindikeit Maria Gomes Unjanque (Por) – 109 km/h Marija Jankulovska (Maz) - 107 km/h Michala Möller (Dä) – 106 km/h Topskorerinnen Tjasa Stanko (Sln) – 24 Tore Djurdjina Jaukovic (Mne) – 23 Tore Nathalie Hagman (Sd) – 22 Tore Tabea Schmid (Sz) – 21 Tore Goalies: Meiste Paraden Sabrina Novotna (Tsch) - 42 Paraden, 39 Prozent Johanna Bundsen (Sd) - 31 Paraden, 41 Prozent Anna Opstrup Kristensen (Dä) - 31 Paraden, 43 Prozent

(...)

Chantal Wick (30, GC, Rückraum)

Lernte die grosse Handball-Welt in Deutschland und Dänemark kennen. Seit der Rückkehr zum Stammverein ist die Ur-Zürcherin auch Assistenztrainerin bei den Hoppers. Neben ­dem Feld arbeitet «Business-Chanti», wie sie ihre Freundinnen auch nennen, parallel beim Handballverband, wo sie den Posten der Leiterin Marketing innehat.

Charlotte Kähr (23, Buxtehude, De, Rückraum)

Als Kind war sie Schweizermeisterin im Klettern. Weil ihr Bruder Handball spielte, wollte «Charly» etwas anderes machen. Nach einer Blinddarmoperation kam ihre Kletterkarriere ins Stocken. Seither setzt sie doch auf die Karte Handball. Läuft auch mal zur Belustigung ihrer Teamkolleginnen im Handstand aus einer Gondelbahn oder über das Gepäckband am Flughafen. Kähr ist mit Ski-Star Aline Danioth befreundet.

Handball-EM: Die Nati-Spiele in der Hauptrunde Donnerstag, 5. Dezember

15.30 Uhr: Schweiz – Deutschland Samstag, 7. Dezember

15.30 Uhr: Schweiz – Slowenien Montag, 9. Dezember

15.30 Uhr: Schweiz – Holland Mittwoch, 11. Dezember

Era Baumann (17, GC, Flügel)

Die Newcomerin des Jahres. Diese Auszeichnung erhielt die Teenagerin bereits im Sommer. Im entscheidenden Spiel gegen Kroatien spielte sie sensationell. Bei einem Out hätte sie sehr bald wieder die Schulbank drücken müssen am Leistungszentrum OYM in Cham – stattdessen gehts für die EM-Woche nach Wien.

Emma Bächtiger (20, Zug, Rückraum)

Wie die Zürcherin, die im Sommer die Matura abgeschlossen hat, wohl in Wien drauf ist? «Mit weniger als acht Stunden Schlaf kann ich ziemlich ungemütlich werden», verriet sie vor einiger Zeit der «Zürichsee-Zeitung». Nun, nach dem Kroatien-Coup in Basel waren es bis zum Aufbruch nach Wien nur ganz wenige Stunden. Doch die EM-Euphorie wird hier bestimmt helfen.

Kerstin Kündig (31, Thüringen, De, Rückraum)

Die Kapitänin der Nati ist immer auf Achse: Kündig vereint Bundesliga-Karriere, Wirtschafts-Fernstudium und den Job beim Handballverband. Einen Masterabschluss an der ETH in Medizintechnik hat die Zürcher Oberländerin bereits im Sack! «Als ich 2020 ins Ausland wechselte, war ich zuerst nur Profi. Bereits nach zwei Monaten war mir das extrem langweilig.»

Daphne Gautschi (24, Plan-de-Cuques, Fr, Rückraum)

Vor den Spielen gönnt sich die Schlüsselspielerin gerne ein Stück Schoggi als Stärkung. Dieses Ritual hat sie inzwischen auch ihren Klub-Kolleginnen in Frankreich schmackhaft gemacht. Vor drei Jahren wurde sie mehrere Monate von einer schweren Thrombose ausser Gefecht gesetzt.

Alessia Riner (20, Neckarsulm, De, Flügel)

Sie zog 2023 nach Deutschland und in eine WG mit Teamkollegin Amber Verbraeken. Zusammen spielten die beiden vor ihren Matches immer Basketball. Die Holländerin ist nun weitergezogen.

Tabea Schmid (21, Kopenhagen, Dä, Kreis)

Nach dem steilen Aufstieg (beste Spielerin der NLA mit 19, Wechsel ins Ausland) ist sie nun in der Velostadt und fährt mit dem Fahrrad ins Training. Schmid bewohnt alleine eine Wohnung, die Halle ist nicht weit entfernt. Die Nati-Schlüsselspielerin studiert im Bachelor-Fernstudium Pädagogik.

Nora Snedkerud (19, Spono Eagles, Kreis)

Die Zürcherin hat norwegische Wurzeln, sagt aber: «Mehr als ein paar Sätze Norwegisch kann ich nicht, ich lerne die Sprache erst seit eineinhalb Jahren.» Snedkerud lebt in Widen AG, arbeitet dort Teilzeit auf der Gemeindeverwaltung. Sie schloss ihre KV-Ausbildung am Leistungszentrum OYM in Cham ab.

Ebenfalls im EM-Kader: Malin Altherr (21, Brühl, Rückraum), Manuela Brütsch (40, Brühl, Goalie), Nuria Bucher (19, Spono Eagles, Rückraum), Lisa Frey (29, Blomberg-Lippe, De, Kreis), Norma Goldmann (21, Kristianstad, Sd, Rückraum), Seraina Kuratli (17, GC, Goalie), Laurentia Wolff (21, Brühl, Rückraum).