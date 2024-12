Grosser Respekt vor Nati

Zum vierten Mal trifft die Schweiz im Frauen-Handball in einem Pflichtspiel auf Deutschland, zum 19. Mal insgesamt. Nur einmal konnte die Nati einen Sieg einfahren, im Juli 2000 gewann sie in der WM-Qualifikation 34:25. Die Rollen scheinen also klar verteilt, bei den Deutschen ist der Respekt vor der Schweiz allerdings gross. «Das wird ein intensives Spiel. Die Schweiz wird da auch alles reinhauen, um Punkte zu holen», sagt Xenia Smits (30), Leistungsträgerin im DHB-Team. Sie und ihre Mitspielerinnen seien aber gut vorbereitet und wissen, «dass da eine hitzige Mannschaft auf uns zukommt».

Xenia Smits nimmt das Spiel gegen die Schweiz nicht auf die leichte Schulter. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Bundestrainer Markus Gaugisch weiss ebenfalls, dass es kein Zuckerschlecken wird. «Das ist eine ordentliche Hausaufgabe, die wir da vor uns haben», sagt der 50-Jährige. Sportvorstand Ingo Meckes (48), der auch 13 Jahre für den Schweizer Handballverband arbeitete, schätzt die Schweiz indes besser ein als Island, das Deutschland zum Abschluss der Vorrunde mit 30:19 besiegen konnte: «Wir haben Respekt vor dem Gegner.» Er ist sich aber sicher: «Gehen wir mit der gleichen Einstellung ins Spiel, dann werden wir die Schweiz auch schlagen.»