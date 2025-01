Manuel Zehnder verletzt sich am Yellow Cup schwer. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Manuel Zehnder hat sich am Freitag am Yellow Cup in Winterthur gegen Italien wie befürchtet eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der 25-jährige Spielmacher der Schweizer Nationalmannschaft hat sich das Kreuzband gerissen, das Innenband und den Meniskus des linken Knies, wie der Schweizerische Handball-Verband nach dem MRI am Samstag mitteilt.

Bitter ist die Nachricht nicht nur für Zehnder, sondern auch für die Schweizer Nati. Diese muss damit an der am 14. Januar beginnenden Weltmeisterschaft auf Zehnder verzichten. Der Leistungsträger der Nationalmannschaft wird auch seinem deutschen Klub Magdeburg mehrere Monate fehlen. «Das ist unfassbar hart für Manu», bedauerte Nationalcoach Andy Schmid.

Die Schweiz trifft an der WM in der Vorrunde auf Tschechien, Deutschland und Polen.