1/4 Manuel Zehnder verletzt sich im Spiel gegen Italien. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Handballer starten mit einer Niederlage in den Yellow Cup in Winterthur. Das Team von Trainer Andy Schmid verliert gegen Italien 29:31.

Viel schwerer als die Niederlage wiegt, dass Regisseur Manuel Zehnder, der wichtigste Spieler der Schweizer im Angriff, in der 42. Minute verletzt vom Feld getragen werden muss. Zuvor sind seine Schreie durch die Halle gehallt, was Schlimmes befürchten lässt. Ein Out von Manuel Zehnder für die am 14. Januar beginnende WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen wäre für die SHV-Auswahl eine riesige Hypothek.

Zum Zeitpunkt des Schocks liegen die Einheimischen 18:21 hinten. Zwar kämpfen sie sich nach dem 18:23 (44.) zurück und gleichen zum 27:27 (54.) und 28:28 (58.) zweimal aus. Insgesamt vergeben die Schweizer jedoch zu viele Würfe, die ein Tor hätten sein müssen. Deshalb setzt es im 24. Duell gegen die Italiener (drei Unentschieden) die fünfte Niederlage ab.