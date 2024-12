Die Handball-EM der Frauen endet in der Wiener Stadthalle mit einem 31:23-Sieg der Norwegerinnen gegen die Däninnen.

Norwegen gewinnt erneut den EM-Titel. Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Norwegen gewinnt erneut die Handball-EM der Frauen. Die Norwegerinnen steigern sich nach der Pause gegen Dänemark zu einem 31:23-Finalsieg.

Die Europameisterschaft, die in der Schweiz in Basel begann, endet mit einem norwegischen Rekordsieg. Die Norwegerinnen, die zum Abschluss der Hauptrunde gegen das Schweizer Team 40:24 gewannen, holen zum zehnten Mal den Titel.

In der ersten Hälfte liegen die Däninnen mit bis zu zwei Punkten in Führung. Nach der Pause setzt sich der Favorit aus Norwegen, der am Anfang fast acht Minuten für das erste Goal benötigte, indessen klar ab. Schon während der Gruppenphase gewannen die Norwegerinnen gegen die Däninnen 27:24.

Mit dem dritten Titelgewinn in Folge gelingt Norwegens isländischem Headcoach Thorir Hergeirsson der perfekte Abschluss. Hergeirsson hört nach 23 Jahren im Team-Staff und nach 15 Jahren als Cheftrainer auf.

Bronze sicherte sich zuvor Ungarn durch einen 25:24-Erfolg über Frankreich.