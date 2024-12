Die Schweizer Handballerinnen treffen auf dem Weg an die WM 2025 auf die Slowakei und damit auf einen machbaren Gegner. Dies ergibt die Auslosung anlässlich der EM in Wien.

Die Schweizer Nationalspielerin Daphne Gautschi beim Abschluss Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizerinnen wurden nach ihrem erstmaligen Vorstoss in die Hauptrunde aus dem Topf 1 gezogen. Die Slowakinnen haben die EM nach drei deutlichen Niederlagen in der Vorrunde auf dem 24. und letzten Platz abgeschlossen. Im Gegensatz zur Schweiz haben die Osteuropäerinnen aber schon (zweimal) an einer WM teilgenommen, zuletzt vor drei Jahren.

Die letzten elf WM-Tickets für europäische Teilnehmer werden in Hin- und Rückspielen am 9./10. und 12./13. April ermitteln. Die nächste Frauen-WM findet vom 27. November bis 14. Dezember 2025 in Deutschland und den Niederlanden statt.