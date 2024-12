Im Rahmen des Handball-EM-Finals der Frauen in Wien wird Andy Schmid (41) in die Hall of Fame aufgenommen. Schmid ist der erste Schweizer Handballer in der Ruhmeshalle.

1/4 Andy Schmid, fünfmaliger MVP der Bundesliga, wurde in die Hall of Fame des Handballs aufgenommen Foto: manuel geisser

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweiz hat erstmals einen Handballer in der Hall of Fame. Am Sonntagabend wird Andy Schmid ehrenvoll in der Hall of Fame aufgenommen.

Schmid trat im Januar dieses Jahres zurück. Der fünfmalige MVP der Bundesliga und Schweizer Länderspiel-Rekordtorschütze und heutige Nationaltrainer wurde mit 21 anderen Akteuren in die Hall of Fame der Europäischen Handball-Federation (EHF) aufgenommen - unter ihnen Nikola Karabatic oder Mikkel Hansen.

81 Handballer wurden bislang in die Hall of Fame aufgenommen.