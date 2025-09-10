DE
FR
Abonnieren

Schönste Tore der 2. Runde
Kreisläufer-Tor und Super-Solo in der SPL

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die schönsten Tore des 2. Spieltags der Swiss Premium League.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die schönsten Tore und Paraden der Schweizer Handball-Ligen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen