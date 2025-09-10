DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Home
Sport
Handball
QHL: Die schönsten Tore der ersten Runden
Die schönsten Tore in der QHL
Stäfa trifft mit spektakulärem Drehball
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die schönsten Tore der Quickline Handball League.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die schönsten Tore und Paraden der Schweizer Handball-Ligen
1:50
Schönste Tore der 2. Runde
Kreisläufer-Treffer und Super-Solo in der SPL
1:35
Beste Paraden der QHL
Kadetten-Goalie zeigt seine blitzschnellen Reflexe
1:31
Die schönsten Tore in der QHL
Stäfa trifft mit spektakulärem Drehball
1:40
Die besten Saves in der SPL
Spono-Torhüterin zeigt gleich zwei Monsterparaden
