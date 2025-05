Riesenparty in Gümligen BSV Bern schafft historischen Finaleinzug

Mehr als 2000 Fans sehen in Gümligen, wie der BSV Bern Spiel 4 gegen Kriens-Luzern gewinnt und dadurch zum ersten Mal in diesem Jahrtausend in den Playoff-Final einzieht.

