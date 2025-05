1/4 Nationalspielerin Nuria Bucher (r.) wechselt im Sommer in die deutsche Bundesliga. Foto: keystone-sda.ch

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Spono Eagles, die im Playoff-Halbfinal auf Yellow Winterthur treffen, verlieren nach dem Saisonende drei Spielerinnen. Während Kira Zumstein ihre Karriere aus beruflichen Gründen beendet, zieht es die Nationalspielerinnen Nuria Bucher und Nora Snedkerud ins Ausland.

Die 20-jährige Bucher läuft ab nächster Saison auf Klubebene in Deutschland für die HSG Blomberg Lippe auf. Die gleichaltrige Snedkerud schliesst sich dem französischen Verein Strasbourg Achenheim Truchtersheim an. Beide gehörten Ende 2024 dem EM-Kader der Schweiz an.