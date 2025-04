Die Kadetten Schaffhausen stehen auch in diesem Jahr im Playoff-Final. Kriens-Luzern verkürzt gegen den BSV Bern auf 1:2.

Kadettens erfolgreichster Werfer Rikhardsson jubelt über eines seiner Tore. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Der erste Finalist ist bekannt. Titelverteidiger Schaffhausen gewinnt gegen Suhr Aarau mit 32:22 auch das dritte Spiel der Best-of-5-Serie und zieht damit ohne Niederlage in den Final ein. Zum 19. Mal in den letzten 20 Jahren stehen die Kadetten damit im Final. 14-mal, darunter in den letzten drei Jahren, setzten sie dann auch im Final durch.

Kadettens bester Werfer beim sechsten Sieg im sechsten Playoff-Spiel der Saison ist Odinn Rikhardsson mit neun Toren und einer Trefferquote von 90 Prozent.

Bern könnte Geschichte schreiben

Kriens-Luzern kann im Gegensatz zu Suhr Aarau weiter hoffen. Der Finalist der letzten beiden Saisons holt gegen den BSV Bern mit einem 29:23 den ersten Punkt und wehrt den ersten Matchball des Gegners ab.

Spiel 4 des zweiten Halbfinals findet am kommenden Donnerstag (18.15 Uhr) in Gümligen statt. Für Bern wäre es die erste Finalqualifikation seit 35 Jahren.