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Pfadi Winterthur – BSV Bern 27:25
Cuencas verrenkt sich für Tor in der Luft

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Winterthur – BSV Bern (27:25).
Publiziert: vor 11 Minuten
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