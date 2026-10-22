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Suhr-Aarau – Pfadi Winterthur 26:32
Wintis Umschaltspiel knockt Aargauer bereits in der Startphase aus

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr-Aarau – Pfadi Winterthur (26:32).
Publiziert: vor 8 Minuten
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