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Die Highlights im Video
Pfadi holt sich umkämpften Auswärtssieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Stäfa – Pfadi Winterthur (26:29).
Publiziert: vor 1 Minute
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