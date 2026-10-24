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St. Otmar – Suhr Aarau 33:31
St. Otmar dreht Pausenrückstand noch in Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – HSC Suhr Aarau (33:31).
Publiziert: vor 2 Minuten
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