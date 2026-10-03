DE
FR
Abonnieren

Schaffhausen – Stäfa 45:34
Kadetten verschärfen Zürcher Niederlagenserie

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – Handball Stäfa (45:34).
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen