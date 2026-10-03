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Handball
QHL: Die Highlights der Partie Schaffhausen – Stäfa (45:34)
Schaffhausen – Stäfa 45:34
Kadetten verschärfen Zürcher Niederlagenserie
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – Handball Stäfa (45:34).
Publiziert: vor 3 Minuten
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