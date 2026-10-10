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Highlights im Video
Kriens-Luzern holt sich umkämpften Heimsieg gegen St. Otmar

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kriens-Luzern – St. Otmar (34:32).
Publiziert: vor 3 Minuten
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