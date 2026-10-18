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Kadetten – RTV Basel 42:26
Blitzstart leitet Schaffhauser Kantersieg ein

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – RTV 1879 Basel (42:26).
Publiziert: vor 1 Minute
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