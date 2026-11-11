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Kein Sieg seit 2016
Horror-Bilanz geht für den HSC in Schaffhausen weiter

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – HSC Suhr-Aarau (37:25).
Publiziert: vor 2 Minuten
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