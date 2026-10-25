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Handball
QHL: Die Highlights der Partie Kadetten – GC Amicitia (37:26)
Kadetten – GC Amicitia 37:26
Kadetten feiern sechsten Sieg in Serie
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – GC Amicitia Zürich (37:26).
Publiziert: vor 6 Minuten
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