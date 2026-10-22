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GC – RTV 1879 Basel 38:29
Miserable Startphase wird Baslern zum Verhängnis

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – RTV 1879 Basel (38:29).
Publiziert: vor 2 Minuten
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