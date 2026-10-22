DE
FR
Abonnieren

Bern – Stäfa 35:19
Zum Schluss gelingt noch ein Goalie-Goal

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Stäfa (35:19).
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen