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Basel – Kriens-Luzern 32:38
Krienser bleiben weiter makellos

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV 1879 Basel – HC Kriens-Luzern (32:38).
Publiziert: vor 5 Minuten
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