Pfadi Winterthur findet im Zürcher Kantonsderby zum Siegen zurück

Pfadi Winterthur siegt im Zürcher Kantonsderby bei GC Amicitia Zürich nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit. Mit Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen ist auch das Spitzenduo in ihren jeweiligen Duellen erfolgreich.

Das drittplatzierte Pfadi Winterthur findet nach zuletzt zwei Niederlagen ausgerechnet im Zürcher Kantonsderby wieder zum Siegen zurück. Beim Tabellenneunten GC Amicitia Zürich gewinnen die Winterthurer im «Match of the week» 32:27.

Die erste Halbzeit ist ausgeglichen. Zunächst startet GC besser in die Partie, geht nach zwei Minuten in Führung und kann anschliessend zweimal einen Ein-Tore-Rückstand wieder in eine Führung umwandeln. Nach acht Minuten zieht jedoch Pfadi Winterthur nach und nach davon und hat zwischenzeitlich vier Tore Vorsprung. GC gelingt aber noch vor der Pause die Reaktion und der Ausgleich. So steht es zur Halbzeit 14:14.

Leader Kriens-Luzern weiter makellos

Nach dem Pausentee bringt Tim Rellstab Winterthur früh in Führung. Diese bauen die Gäste anschliessend konstant bis auf fünf Treffer Vorsprung aus. GC kann nicht mehr reagieren und kassiert so die fünfte Niederlage im achten Spiel.

Weiterhin makellos bleibt mit dem HC Kriens-Luzern der aktuelle Leader der QHL. Die Luzerner schlagen den RTV Basel 38:32. Auf den Fersen bleibt dem Tabellenersten Verfolger Kadetten Schaffhausen. Der amtierende Meister feiert einen deutlichen 45:34-Heimsieg gegen Handball Stäfa.