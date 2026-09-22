Klappts für Stäfa mit den ersten Punkten der Saison?

Handball Stäfa ist nach fünf Meisterschaftsspielen noch punktelos. Vor dem «Match of the Week» gegen Suhr Aarau spricht immerhin ein Wert für die Zürcher.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Aufsteiger von 2025 hat in der Quickline Handball League bislang hartes Brot zu kauen: In der letzten Saison gab es in der Hauptrunde nur einen Sieg und in der neuen Spielzeit sind die Zürcher nach fünf Spielen noch immer ohne Punkte.

Gegenüber dem nächsten Gegner Suhr Aarau, den sie am Mittwoch um 19.15 Uhr zum «Match of the Week» empfangen, liegen sie aber in einer Statistik vorne: Bislang hat Stäfa in dieser Saison sechs Tore mehr erzielt als die Aarauer, die das offensiv schwächste Team der Liga stellen. Die grosse Chance auf den ersten Punktgewinn der Saison für das Team von Trainer Lukas Maag?

Die Gäste dürften allerdings durchaus mit Selbstbewusstsein nach Stäfa reisen – aus den letzten drei Spielen resultierten für den letztjährigen Playout-Teilnehmer zwei Siege. Bei einem weiteren Erfolg könnte Suhr Aarau zumindest vorübergehend gar auf einen Finalrunden-Platz springen.

In Zusammenarbeit mit RED Sport kannst du den «Match of the Week» zwischen Handball Stäfa und dem HSC Suhr Aarau am Mittwoch um 19.15 Uhr hier live mitverfolgen.