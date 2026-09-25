Im «Match of the Week» gewinnt Wacker Thun auswärts gegen Pfadi Winterthur mit 34:33. Der Pausentee wirkt besonders gut bei den Gästen aus dem Berner Oberland.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der Drittplatzierte Pfadi Winterthur empfängt Wacker Thun aus dem Berner Oberland in der AXA Arena und verliert mit 33:34.

Die Anfangsphase ist hart umkämpft und von vielen Fouls geprägt. Vor allem das Heimteam muss zum Start der Partie gleich mehrmals auf die Strafbank. Zudem muss das Team von Goran Cvetkovic in der siebten Minute eine Rote Karte einstecken. In der ersten Halbzeit fällt vor allem Nino Gruber auf: Der linke Flügel trifft gleich mehrmals. Dennoch steht es zur Pause 17:17.

Der Pausentee wirkt wohl bei den Gästen aus Thun besonders. Wacker Thun kommt viel besser aus der Kabine und führt nach einigen Minuten bereits mit mehreren Toren. Doch Pfadi lässt sich nicht runterkriegen und kommt stark zurück. So steht es fünf Minuten vor Schluss wieder unentschieden.

Die Schlussphase ist hochspannend und ein ständiges Hin und Her. Am Ende spielt es Wacker Thun abgeklärt runter und feiert einen Auswärtssieg in Winterthur.