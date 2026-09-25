In Zusammenarbeit mit RED Sport zeigt Blick am Samstag das Topspiel der Schweizer Handball-Liga zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun ab 18 Uhr im Livestream.

Pfadi Winterthur gegen Wacker Thun war 2018 noch der Playoff-Final im Schweizer Handball. Von solchen Highlights sind beide Klubs inzwischen ein Stück entfernt: Pfadi ist hinter Kriens-Luzern und Schaffhausen zur dritten Kraft geworden, Wacker befindet sich im breiten Mittelfeld.

Am Samstag kommts zur Neuauflage dieses Handball-Klassikers. Pfadi hat nach dem 28:35 zuletzt gegen die Kadetten etwas gutzumachen. Wacker reist nach dem späten Remis im Derby gegen Bern mit Rückewind nach Winterthur. Anpfiff zu Pfadi gegen Wacker ist am Samstag um 18 Uhr. Blick zeigt das «Match of the Week» in Zusammenarbeit mit RED Sport im Livestream.