Pfadi Winterthur jagt gegen St. Otmar dritten Saisonsieg

Darum gehts
- Pfadi Winterthur strebt dritten Sieg im vierten Spiel gegen St. Gallen an
- TSV St. Otmar will nach zwei Pleiten wieder siegen und klettern
- Spiel am Sonntag ab 17 Uhr live im Stream auf Blick
Nach der Niederlage zum Saison-Auftakt der Schweizer Handball-Liga gegen den HC Kriens-Luzern (29:34) Ende August hat Pfadi Winterthur mit zwei Siegen in Folge wieder in die Spur gefunden. Gegen den TSV St. Otmar St. Gallen soll nun gleich der dritte Sieg im vierten Spiel her, um den Anschluss an die beiden noch ungeschlagenen Teams an der Spitze, Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen und HC Kriens-Luzern, halten zu können.
Die Ostschweizer hingegen wollen nach dem Auftaktsieg nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie den zweiten Saisonerfolg holen und vom aktuell siebten Rang in der Tabelle nach oben klettern.
Das «Match of the Week» der QHL kannst du am Sonntag ab 17 Uhr dank der Zusammenarbeit mit RED hier live im Stream verfolgen.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
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