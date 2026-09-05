Pfadi Winterthur jagt gegen St. Otmar dritten Saisonsieg

Pfadi Winterthur peilt am Sonntag gegen St. Otmar St. Gallen den dritten Sieg in Folge an. Das «Game of the Week» gibt es in Zusammenarbeit mit RED am Sonntag live bei Blick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pfadi Winterthur strebt dritten Sieg im vierten Spiel gegen St. Gallen an

TSV St. Otmar will nach zwei Pleiten wieder siegen und klettern

Spiel am Sonntag ab 17 Uhr live im Stream auf Blick

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach der Niederlage zum Saison-Auftakt der Schweizer Handball-Liga gegen den HC Kriens-Luzern (29:34) Ende August hat Pfadi Winterthur mit zwei Siegen in Folge wieder in die Spur gefunden. Gegen den TSV St. Otmar St. Gallen soll nun gleich der dritte Sieg im vierten Spiel her, um den Anschluss an die beiden noch ungeschlagenen Teams an der Spitze, Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen und HC Kriens-Luzern, halten zu können.

Die Ostschweizer hingegen wollen nach dem Auftaktsieg nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie den zweiten Saisonerfolg holen und vom aktuell siebten Rang in der Tabelle nach oben klettern.

Das «Match of the Week» der QHL kannst du am Sonntag ab 17 Uhr dank der Zusammenarbeit mit RED hier live im Stream verfolgen.