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«Match of the week»
BSV Bern und GC kämpfen um den Anschluss an die Spitze

Am Mittwoch empfängt der BSV Bern GC Amicitia zum «Match of the week». Verfolge das Spiel live auf Blick.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Aktualisiert: vor 57 Minuten
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BSV Bern empfängt GC zum «Match of the Week».
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • BSV Bern empfängt GC Amicitia in Gümligen
  • Die Berner gewannen zwei der letzten drei Duelle gegen GC
  • «Match of the Week» live auf Blick
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Bern gegen Zürich: Am Mittwoch empfängt der BSV Bern GC Amicitia in der Mobiliar Arena in Gümligen. Angepfiffen wird die Partie um 19.15 Uhr.

Das «Match of the Week» verspricht Spannung: Beide Teams haben zwei ihrer vier bisherigen Partien gewonnen und stehen im Mittelfeld der Tabelle. Für beide gilt es, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Von den letzten drei Aufeinandertreffen konnten die Berner zwei für sich entscheiden, einmal endete die Partie unentschieden. Geht die Serie weiter oder gelingt GC der Auswärtssieg in Bern?

Das «Match of the Week» zwischen dem BSV Bern und GC Amicitia kannst du am Mittwochabend live auf Blick verfolgen.

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